В МВД назвали признаки мошенников, выдающих себя за сотрудников маркетплейсов

В ведомстве подчеркнули, что легитимные маркетплейсы запрашивают данные граждан только в строго определенных случаях и исключительно через защищенный интерфейс личного кабинета на официальном сайте или в приложении. Все этапы оформления заказа, оплаты и доставки осуществляются внутри самой платформы, без привлечения внешних каналов связи.