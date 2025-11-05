В МВД назвали признаки мошенников, выдающих себя за сотрудников маркетплейсов

В Министерстве внутренних дел Российской Федерации предупредили граждан о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники, представляясь сотрудниками маркетплейсов, запрашивают конфиденциальную личную информацию.
Как сообщили в пресс-центре МВД в ответ на запрос ТАСС, любые просьбы предоставить паспортные данные, СНИЛС, ИНН, реквизиты банковской карты или одноразовые коды подтверждения от лиц, представляющихся работниками торговых площадок, следует расценивать как попытку мошенничества.
В ведомстве подчеркнули, что легитимные маркетплейсы запрашивают данные граждан только в строго определенных случаях и исключительно через защищенный интерфейс личного кабинета на официальном сайте или в приложении. Все этапы оформления заказа, оплаты и доставки осуществляются внутри самой платформы, без привлечения внешних каналов связи.
Для проверки подлинности полученного уведомления в МВД рекомендуют самостоятельно, не используя предоставленные ссылки, зайти в свой аккаунт на официальном сайте маркетплейса. Специалисты также призывают соблюдать базовые правила цифровой гигиены: никому не сообщать и не вводить в предложенные неизвестными формы пароли, SMS-коды и банковские реквизиты.
