В Омске в очередной раз планируют продать Крутогорский НПЗ

Цена на производственный комплекс снизилась уже до 50 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Омске в очередной раз ищут покупателя на Крутогорский НПЗ. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

В состав имущественного коплекса входят земельные участки, технологическое оборудование, включая мини-НПЗ, здания и сооружения, а также две железные дороги. За все собственник планирует выручить всего лишь 50 млн рублей, причем, как сказано в объявлении, это цена на окончательная.

Напомним, это уже далеко не первая попытка продать имущество признанного банкротом Крутогорского НПЗ. Так, в августе 2024 года имущественный комплекс предприятия продавался за 188,3 млн рублей. Ранее цена на него составляла 663 млн.