У Пугачевой могут забрать товарный знак «Кристина»: стало известно, почему

Певица Алла Пугачева рискует лишиться товарного знака «Кристина», если до апреля 2026 года не продлит срок действия исключительного права. Об этом со ссылкой на электронную базу Роспатента сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в первые артистка зарегистрировала товарный знак «Кристина», по имени своей дочери Кристины Орбакайте, еще в далеком 1997 году. И с того времени несколько раз продлевала срок его действия. В последний раз запись вносилась в Государственный реестр в 2016 году. Конечной датой действия товарного знака теперь значится 25 апреля 2026 года.
Уехавшая из России Пугачева пока может производить и продавать одежду, головне уборы, игрушки и напитки, включая алкогольные, табак и другую продукцию. Также певица может организовывать досуг, предоставлять туристические и образовательные услуги.
Ранее сообщалось, что Пугачева, покинув Россию, оставила дома свой Rolls-Royce Phantom, которым владеет с 2006 года, то есть уже почти 19 лет. Отмечается, что до января этого года на машину также было оформлено ОСАГО.
Также стало известно, что живущей за границей артистке на родине за последние годы повысили пенсионные выплаты.