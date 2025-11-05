Алла Пугачева рискует остаться без товарного знака в России

Напомним, что Алла Пугачева, находящаяся за границей с 2022 года, продолжает владеть значительным имуществом в России, включая автомобиль Rolls-Royce Phantom стоимостью десятки миллионов рублей и получает ежемесячные выплаты более 105 тысяч рублей в качестве народной артистки. Певица остается правообладателем более 160 песен и активно защищает свои интеллектуальные права через судебные разбирательства, однако в последние годы сталкивается с рядом административных вызовов, связанных с управлением своим портфелем активов на территории России.