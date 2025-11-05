Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алла Пугачева рискует остаться без товарного знака в России

Алла Пугачева рискует утратить права на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года. Примадонна должна до этой даты продлить действие исключительного права в Роспатенте.

Алла Пугачева может лишиться товарного знака «Кристина».

Алла Пугачева рискует утратить права на товарный знак «Кристина» в апреле 2026 года. Примадонна должна до этой даты продлить действие исключительного права в Роспатенте.

«Согласно данным Роспатента, исключительное право на товарный знак “Кристина” действует до 25 апреля 2026 года», — свидетельствуют материалы РИА Новости. Пугачева несколько раз успешно продлевала регистрацию — впервые бренд был зарегистрирован еще в 1997 году.

Под этим знаком могут производиться различные товары: от одежды и головных уборов до напитков и табачных изделий. Также бренд позволяет оказывать образовательные услуги и организовывать досуговые мероприятия. Если правообладатель не успеет подать заявление на продление, товарный знак может перейти в общественное достояние. Это позволит другим компаниям легально использовать название «Кристина» для своей продукции.

Товарный знак «Кристина» связан с именем дочери певицы — Кристины Орбакайте. За почти три десятилетия существования бренда его охраняемый статус регулярно подтверждался.

Напомним, что Алла Пугачева, находящаяся за границей с 2022 года, продолжает владеть значительным имуществом в России, включая автомобиль Rolls-Royce Phantom стоимостью десятки миллионов рублей и получает ежемесячные выплаты более 105 тысяч рублей в качестве народной артистки. Певица остается правообладателем более 160 песен и активно защищает свои интеллектуальные права через судебные разбирательства, однако в последние годы сталкивается с рядом административных вызовов, связанных с управлением своим портфелем активов на территории России.