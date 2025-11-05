Генерал Попов оценил, когда может закончиться СВО

«Может продлиться и пять лет. Последние крупные конфликты в мире длились и по десять лет. Во Вьетнаме американцы воевали 10 лет, мы в Афганистане — 10 лет, на Северном Кавказе было два конфликта по пять лет», — отметил эксперт.