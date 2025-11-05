Ричмонд
Генерал Попов оценил, когда может закончиться СВО

Генерал Попов отметил, что многие конфликты в мире длятся годами. В качестве примера он привел войны конца 20 века.

Источник: Аргументы и факты

Специальная военная операция завершилась бы к 9 мая 2022 года, однако мирному решению конфликта помешала агрессивная политика Запада, который помогает Украине.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru озвучил свои прогнозы по срокам завершения конфликта.

«После начала спецоперации все могло завершиться уже к 9 мая», — отметил Попов.

Российская сторона была и остается настроенной на быстрое урегулирование конфликта, однако киевский режим начал затягивать боевые действия и «кормиться» оружием и деньгами Запада.

Из-за этого, по словам генерала, конфликт может затянуться.

«Может продлиться и пять лет. Последние крупные конфликты в мире длились и по десять лет. Во Вьетнаме американцы воевали 10 лет, мы в Афганистане — 10 лет, на Северном Кавказе было два конфликта по пять лет», — отметил эксперт.

Ранее генерал Попов сказал, откуда летели беспилотники ВСУ в Стерлитамак.