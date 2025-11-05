Ночью 5 ноября над четырьмя районами Ростовской области сбили беспилотники

В ночном небе над территорией Ростовской области силами противовоздушной обороны был осуществлен перехват и уничтожение беспилотных летательных аппаратов. Соответствующую информацию подтвердил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Инцидент произошел в воздушном пространстве над четырьмя муниципальными образованиями: Каменским, Верхнедонским, Чертковским и Константиновским районами.
По предварительным данным, в результате происшествия обошлось без человеческих жертв и пострадавших. Подробности и возможные последствия на земле в настоящее время выясняются.
