В США назвали Европу «сумасшедшей подружкой» из-за безнадежных отношений с РФ

Экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что в настоящее время не существует никаких шансов на выстраивание взаимоуважительных отношений между Россией и странами Европейского союза. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала.

Джонсон сравнил отношения России и Европы с отношениями с «сумасшедшей подружкой», которая, несмотря на любые попытки угодить ей, остается злой и угрожает.

По его словам, «Европа — это сумасшедшая подружка», и такие отношения между Россией и ЕС, по мнению эксперта, не могут быть нормализованы.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страны Евросоюза, поддерживающие Украину, ведут Европу к военному столкновению. По его словам, «тот, кто поддерживает Украину, — поддерживает войну». Орбан также отметил, что ЕС стремится финансировать помощь Киеву за счет бюджетов европейских стран, так как у самого Брюсселя средств недостаточно.

Глава российского МИД Сергей Лавров в свою очередь отметил, что НАТО и Евросоюз ведут настоящую войну против России, используя Украину как инструмент.

