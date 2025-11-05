Из Хабаровска возобновили авиарейсы на вьетнамский остров Фукуок

В среду, 5 ноября, из международного аэропорта Хабаровск отправился первый за последние пять лет регулярный рейс на популярный вьетнамский курорт — остров Фукуок. Полет выполняет авиакомпания Vietjet Air на современном лайнере Airbus A321 neo. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Первый рейс вылетел по расписанию из терминала В с полными салонами. Путешествие до тропического острова займет 8 часов 20 минут. Самолет совершит техническую посадку в столице Вьетнама Ханое.
В осенне-зимнем сезоне рейсы будут выполняться раз в 10 дней — по средам или субботам. Вылет из Хабаровска запланирован на 10:40 по местному времени.
Фукуок часто называют «местом мечты» за его кристально чистые воды Южно-Китайского моря, белоснежные пляжи и изобилие свежих морепродуктов. Остров идеально подходит для семейного отдыха благодаря пологим спускам в море и отсутствию сильных волн. Любители активного отдыха могут заняться дайвингом, снорклингом или отправиться в поход по джунглям. Среди достопримечательностей буддийские храмы, жемчужная ферма и знаменитый Мост поцелуев.
Лучшим временем для посещения Фукуока считается период с ноября по апрель, когда устанавливается наиболее комфортная погода для пляжного отдыха.