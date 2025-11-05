Из Хабаровска возобновили авиарейсы на вьетнамский остров Фукуок

Фукуок часто называют «местом мечты» за его кристально чистые воды Южно-Китайского моря, белоснежные пляжи и изобилие свежих морепродуктов. Остров идеально подходит для семейного отдыха благодаря пологим спускам в море и отсутствию сильных волн. Любители активного отдыха могут заняться дайвингом, снорклингом или отправиться в поход по джунглям. Среди достопримечательностей буддийские храмы, жемчужная ферма и знаменитый Мост поцелуев.