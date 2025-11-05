Тело пропавшего во время купания россиянина нашли в таиландском Пхукете

Около берегов острова Пхукет найдено тело 31-летнего россиянина Дмитрия Закутского, который пропал во время купания в море утром 2 ноября. Об этом информирует портал Phuket News. Сообщается, что поисковая операция продолжалась более суток, при этом использовались гидроциклы, в поисках принимали участие не только спасатели и полиция, но и добровольцы из числа местных жителей.