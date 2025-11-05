Тело пропавшего во время купания россиянина нашли в таиландском Пхукете

Около берегов острова Пхукет найдено тело 31-летнего россиянина Дмитрия Закутского, который пропал во время купания в море утром 2 ноября. Об этом информирует портал Phuket News. Сообщается, что поисковая операция продолжалась более суток, при этом использовались гидроциклы, в поисках принимали участие не только спасатели и полиция, но и добровольцы из числа местных жителей.
Также сообщается, что во вторник около того же пляжа утонул гражданин Мьянмы.
Напомним, похожий случай произошёл 28 сентября. Российский турист утонул на пляже Банг Тао на Пхукете из-за сильного течения, которым его унесло далеко в море.
В октябре на таиландском острове Пхукет в Андаманском море также погиб россиянин при купании в море.
Летом на Пхукете погибла 41-летняя бодибилдер и фитнес-тренер Юлия Родина. Москвичка находилась в Таиланде в отпуске с мужем. Юлия попала в отбойное течение, когда купалась на пляже Банг Тао. Выбраться оттуда она уже не смогла. Чудом выжил супруг Юлии, который был в нескольких метрах от жены.