13 тысяч порций царской ухи раздали хабаровчанам в День народного единства

По данным правительства Хабаровского края, праздник собрал более 50 тысяч человек, а главное угощение — царскую уху — попробовали тысячи гостей. На подготовку грандиозного блюда ушло несколько дней: на фабрике-кухне крупной региональной торговой сети сутками чистили картофель, разделывали рыбу и заготавливали продукты. Бульон для ухи томили всю ночь перед праздником. Утром 4 ноября в котёл отправили сотни килограммов овощей и рыбы, а чтобы поддерживать жар, потребовалось несколько кубометров дров.