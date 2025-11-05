13 тысяч порций царской ухи раздали хабаровчанам в День народного единства

В Хабаровске День народного единства отметили с размахом и ароматом свежесваренной царской ухи. На площади имени Ленина прошёл Фестиваль русской кухни, изюминкой которого стала массовой раздача супа, а также фольклорно-этнографический праздник и выступления творческих коллективов.
По данным правительства Хабаровского края, праздник собрал более 50 тысяч человек, а главное угощение — царскую уху — попробовали тысячи гостей. На подготовку грандиозного блюда ушло несколько дней: на фабрике-кухне крупной региональной торговой сети сутками чистили картофель, разделывали рыбу и заготавливали продукты. Бульон для ухи томили всю ночь перед праздником. Утром 4 ноября в котёл отправили сотни килограммов овощей и рыбы, а чтобы поддерживать жар, потребовалось несколько кубометров дров.
«Для бульона использовали головы и кости форели, касатки, судака и других рыб. В готовое блюдо добавили 700 килограммов филе — судака, нерки, кижуча, форели и горбуши. Получилось три тысячи литров наваристой ухи, которую разобрали буквально за два часа», — рассказал председатель Ассоциации рестораторов Хабаровского края Станислав Никишин.
За приготовлением следили семь шеф-поваров, а руководил процессом бренд-шеф региона Вячеслав Сухин. Ему помогали около сотни студентов торгово-экономического техникума. Они обслуживали пятнадцать станций, где уху разливали в тарелки и подавали гостям.
«Мы успевали работать без остановки, людей было очень много. За два часа раздали более 13 тысяч порций. Такие мероприятия объединяют — и тех, кто готовит, и тех, кто приходит просто порадоваться празднику», — отметил Сухин.
Для детей и взрослых на площади Ленина были организованы тематические площадки — кузня, казачьи игры, настольные забавы и фотозоны в русском стиле. На сцене выступили творческие коллективы города и края, а также московский ансамбль русской песни «Бабкины внуки», чья программа в народных и современных аранжировках вызвала восторг публики. Завершением дня стала акция «Большой этнографический диктант», в которой приняли участие десятки хабаровчан.