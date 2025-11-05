Подросток пострадал в ДТП в центре Ростова

В результате дорожной аварии в центре Ростова пострадал несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. Информацию о происшествии подтвердили в региональной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел вечером 4 ноября 2025 года на проспекте Театральном. По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением и совершил наезд на бордюр вблизи дома № 62.
Из-за столкновения травмы получил 17-летний подросток, который находился в салоне иномарки на пассажирском сидении. После происшествия его доставили в медицинское учреждение.
Сейчас сотрудниками полиции проводится проверка, в рамках которой устанавливаются все детали и обстоятельства случившегося.
В ГАИ по Ростовской области призвали водителей к строгому соблюдению Правил дорожного движения и повышенной внимательности на дороге. Кроме того, автоинспекция напоминает, что использование ремня безопасности является простым, но жизненно важным действием.
Подпишись на нас в МАХ и в Telegram!