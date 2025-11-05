Ричмонд
Мошенники под видом налоговиков стали похищать деньги россиян

Телефонные мошенники начали обманывать россиян, представляясь сотрудниками налоговой инспекции. Об этом сообщила юрист и бывший сотрудник правоохранительных органов Елена Браун.

Аферисты звонят гражданам, включая самозанятых, ИП, директоров фирм и даже рядовых работников, сообщая о якобы неучтенных налогах или ошибках в декларациях. Для «исправления» ситуации злоумышленники убеждают жертв зайти в личный кабинет «Мой налог» на «Госуслугах» и проверить якобы существующий запрос от налоговой. Когда выясняется, что такого запроса нет, мошенники предлагают сопоставить данные портала налоговой службы с «Госуслугами» и просят ввести пароль из SMS.

Далее, чтобы вызвать панику, преступники заявляют, что средства гражданина были использованы для финансирования запрещенных организаций, и что за это грозит уголовная ответственность. В качестве «решения» предлагается отправить «уведомление на уплату имущественных налогов». Для этого уточняется адрес для доставки курьером и запрашивается код, якобы необходимый для подтверждения доставки.

Браун напомнила, что налоговая инспекция общается с гражданами и предпринимателями исключительно через личный кабинет налогоплательщика или через систему СБИС. Любые контакты через мессенджеры или телефонные звонки от имени налоговой инспекции являются мошенничеством, передает РИА Новости.

В МВД России перечислили три ключевых правила, которые помогут россиянам избежать ловушек телефонных мошенников.