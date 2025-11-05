Мошенники под видом налоговиков стали похищать деньги россиян

Аферисты звонят гражданам, включая самозанятых, ИП, директоров фирм и даже рядовых работников, сообщая о якобы неучтенных налогах или ошибках в декларациях. Для «исправления» ситуации злоумышленники убеждают жертв зайти в личный кабинет «Мой налог» на «Госуслугах» и проверить якобы существующий запрос от налоговой. Когда выясняется, что такого запроса нет, мошенники предлагают сопоставить данные портала налоговой службы с «Госуслугами» и просят ввести пароль из SMS.