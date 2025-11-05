С его «Утренней почтой» просыпалась вся страна: ушел из жизни знаменитый телеведущий Юрий Николаев

Умер Юрий Николаев — народный артист России и легендарный телеведущий. Печальную новость подтвердил ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе в своем Telegram-канале.
Николаеву было 76 лет. Утром 4 ноября 2025 года состояние Юрия Николаева ухудшилось, когда он находился дома. После телеведущего доставили в медучреждение и отвезли в реанимацию. Юрий Александрович длительное время боролся с онкологией.
Цискаридзе поделился воспоминаниями. Он отметил, что совсем недавно в эфире программы «Сегодня вечером» они вместе отмечали профессиональный юбилей Николаева. По его словам, этот человек подарил стране множество ярких звезд.
«Человек, который зажег так много звезд… И вот только что пришло известие, что его не стало… Как горько!» — написал он в своем Telegram-канале.
Академия Российского телевидения также опубликовала прощальное сообщение. В нем Юрия Николаева назвали корифеем отечественного телевидения. Он стал членом Академии в 2007 году.
Начав карьеру как актер театра и кино, он получил всенародную любовь благодаря работе на телевидении. Созданные им программы «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики» стали по-настоящему любимыми для миллионов зрителей.
Юрий Николаев родился в Кишиневе 16 декабря 1948 года. Его родители были ветеранами Великой Отечественной войны. После окончания школы в 1965 году он поступил в ГИТИС, где получил профессию актера.
С 1970 года он пять лет служил в Театре имени Пушкина. А уже в 1973 году начал свою карьеру на телевидении, которая принесла ему широкую известность. Помимо уже названных проектов, он также вел программы «В наше время» и «Честное слово».
В 1998 году ему было присвоено почетное звание народного артиста России. Юрий Николаев снимался в кино, а в 2024 году выпустил автобиографическую книгу «Здесь все по-честному». Его многолетний труд отмечен государственными наградами, включая ордена Дружбы и Почета.
