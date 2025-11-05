Четыре Судных дня: Кнутов рассказал о супероружии РФ, которого нет в мире

«Среди новейшего оружия Судного дня “Орешник”, “Буревестник”, “Посейдон” и “Сармат”. Эти разработки отличаются высокой точностью, мощностью, новейшими технологиями, которые не имеет ни одна из стран мира. Естественно, они могут нанести противнику ущерб при минимальном использовании. И при этом ущерб будет болезненным и чувствительным», — отметил эксперт.