Четыре Судных дня: Кнутов рассказал о супероружии РФ, которого нет в мире

Российские стратегические вооружения нового поколения не имеют аналогов в мире и опережают зарубежные разработки на 15−20 лет. Такую оценку в беседе с aif.ru дал военный эксперт Юрий Кнутов, назвав четыре новейших вида оружия Судного дня России, ущерб от которых для противника будет максимально болезненным.
В этот список вошли российский ракетный комплекс и одноимённая баллистическая ракета средней дальности «Орешник», межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник», ракетный комплекс с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой «Сармат» и беспилотный подводный аппарат «Посейдон».
Неуязвимое оружие Судного дня.
Как напомнил специалист, под оружием Судного дня понимают те образцы вооружений, которые при небольшом числе пусков способны привести к огромному ущербу.
«Среди новейшего оружия Судного дня “Орешник”, “Буревестник”, “Посейдон” и “Сармат”. Эти разработки отличаются высокой точностью, мощностью, новейшими технологиями, которые не имеет ни одна из стран мира. Естественно, они могут нанести противнику ущерб при минимальном использовании. И при этом ущерб будет болезненным и чувствительным», — отметил эксперт.
Каждая из этих систем обладает уникальными характеристиками, делающими ее практически неуязвимой и гарантирующей выполнение боевой задачи.
«Буревестник»: невидимая угроза с глобальным радиусом действия.
Одной из самых засекреченных и передовых разработок является «Буревестник», отметил Кнутов.
«Это уникальная крылатая ракета, способная продолжительное время находиться в воздухе и легко обходить районы размещения противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО), а также системы РЭБ. За счет своих уникальных характеристик она способна пройти через любой “Золотой купол” и уничтожить ту цель, которая была запланирована», — подчеркнул Кнутов.
Эксперт добавил, что «Буревестник», как и ракета «Сармат», способна облететь весь земной шар, что делает ее оружием с практически неограниченной дальностью.
«Сармат»: мощный удар со скоростью 27 махов.
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» представляет собой основу будущей ядерной триады России. Ее ключевая особенность — возможность атаковать цели с неожиданных направлений.
«Ракета “Сармат”, как и “Буревестник”, способна облететь земной шар и атаковать территорию противника, в том числе и со стороны Южного полюса при оснащении гиперзвуковым блоком “Авангард”. Скорость 27 махов. Перехватить ее невозможно», — заявил специалист.
По его мнению, технологическое превосходство «Сармата» и «Авангарда» является столь значительным, что «еще 10−15, а, может, и 20 лет не будет ничего придумано для того, чтобы им противопоставить».
«Орешник»: демонстрация силы без ядерного заряда.
Ракетный комплекс «Орешник» уже продемонстрировал свою высочайшую эффективность в реальной операции. Кнутов напомнил, что год назад свои способности «Орешник» показал при ударе по одному из главных стратегических предприятий Украины — заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
«Причем применялись только кинетические боеголовки, без ядерных частей, но при этом те цеха украинского завода, по которым был нанесен удар, были почти полностью разрушены», — добавил эксперт.
Этот случай наглядно показывает, что комплекс способен наносить катастрофические разрушения даже без применения боевых частей особой мощности.
«Посейдон»: подводный переворот в военной стратегии.
Завершает квартет новейшего оружия Судного дня беспилотный подводный аппарат «Посейдон». По словам эксперта, это не менее мощная разработка.
«Это торпеда беспилотная с ядерной энергетической установкой. При ядерном оснащении может утопить, уничтожить авианосную ударную группу», — пояснил Кнутов.
«Посейдон» действует в среде, где средства обнаружения и противодействия крайне ограничены, что делает его одной из самых непредсказуемых и опасных стратегических систем.
В совокупности эти четыре вида вооружений формируют новый, несокрушимый щит национальной безопасности России, не имеющий аналогов в мире и надолго определяющий глобальный баланс сил.
Их появление знаменует качественно новый этап в развитии военной техники, где Россия прочно удерживает лидирующие позиции.
