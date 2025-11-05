Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Всемирно известный пианист Франц получил благодарность от Путина: он рассказал о счастье играть в РФ

Немецкий пианист Франц заявил, что мечтал играть в России, и назвал это честью.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 4 ноября, в России прошла торжественная церемония вручения государственных наград за вклад в укрепление единства нации. В ходе мероприятия известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Музыкант заявил, что всегда мечтал играть в России.

Юстус Франц назвал возможность выступать в РФ честью. Он также отметил, что Мюнхенскую речь Владимира Путина до сих пор вспоминают в Германии.

«Я очень рад и благодарю вас, что я могу быть и говорить здесь сегодня. Большое вам спасибо», — обратился пианист к главе государства.

Российский лидер также пообщался с юными волонтерами и детьми героев спецоперации. Он пожал руки всем присутствующим на Красной площади ребятам. Владимир Путин попросил участников встречи рассказать о себе и поблагодарил за беседу.