Во вторник, 4 ноября, в России прошла торжественная церемония вручения государственных наград за вклад в укрепление единства нации. В ходе мероприятия известный немецкий пианист и дирижер Юстус Франц получил благодарность от президента РФ Владимира Путина. Музыкант заявил, что всегда мечтал играть в России.
Юстус Франц назвал возможность выступать в РФ честью. Он также отметил, что Мюнхенскую речь Владимира Путина до сих пор вспоминают в Германии.
«Я очень рад и благодарю вас, что я могу быть и говорить здесь сегодня. Большое вам спасибо», — обратился пианист к главе государства.
Российский лидер также пообщался с юными волонтерами и детьми героев спецоперации. Он пожал руки всем присутствующим на Красной площади ребятам. Владимир Путин попросил участников встречи рассказать о себе и поблагодарил за беседу.