Омичи получили по больничным свыше 4,9 млрд рублей

Также в ведомстве напомнили, что право на оплату больничных имеют граждане, работающие по трудовым и гражданско-правовым договорам, и индивидуальные предприниматели, которые заключили договор добровольного страхования. Размер пособия зависит от страхового стажа и среднего заработка за два предыдущих года. При стаже до 5 лет пособие составит 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — 100%. При назначении пособия учитывается заработок за 2023 и 2024 годы.