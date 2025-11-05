Омичи получили по больничным свыше 4,9 млрд рублей

В Омском отделении Соцфонда России назвали суммы, выплаченные жителям региона с начала нынешнего года по листам временной нетрудоспособности. Цифры получились внушительные.
По данным Отделения СФР по Омской области, в этом году омичи уже получили по больничным свыше 4,9 млрд рублей. Пособия по временной нетрудоспособности выплачены 162 391 жителю региона.
«Выплата перечисляется в течение 10 рабочих дней после того, как работодатель представит в Отделение СФР необходимые сведения. Следить за статусом больничного листа омичи могут на портале Госуслуг», — пояснили специалисты.
Также в ведомстве напомнили, что право на оплату больничных имеют граждане, работающие по трудовым и гражданско-правовым договорам, и индивидуальные предприниматели, которые заключили договор добровольного страхования. Размер пособия зависит от страхового стажа и среднего заработка за два предыдущих года. При стаже до 5 лет пособие составит 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — 100%. При назначении пособия учитывается заработок за 2023 и 2024 годы.