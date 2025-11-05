Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи требуют чистого воздуха и модернизации ТЭЦ-5

Жители Омска начали массовый сбор подписей под петицией с требованием решить проблему регулярных загрязнений воздуха, источником которых, по их мнению, является ТЭЦ-5 компании «ТГК-11».

Источник: Аргументы и факты

Авторы петиции обращают внимание на постоянные выбросы густого чёрного дыма из трубы станции, которые фиксируются в разных районах города. Активисты связывают проблему с технической изношенностью оборудования.

«Это не внезапная проблема, она накапливалась годами и вылилась в системный кризис», — говорится в обращении.

Экологический протест усугубляется памятью о крупной аварии на этой же ТЭЦ в декабре 2023 года, которая оставила тысячи омичей без отопления. В петицию включены требования о модернизации станции, переводе котлов на газ и даже о передаче «ТГК-11» в госуправление. На утро 5 ноября инициативу поддержали уже 80 человек.

Ранее мы рассказывали, что в лесопосадках за Красноярским трактом омский блогер обнаружил истощённого беркута, занесенного в Красную книгу. Птицу не приняли ни в одной городской службе.