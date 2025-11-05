Омичи требуют чистого воздуха и модернизации ТЭЦ-5

Авторы петиции обращают внимание на постоянные выбросы густого чёрного дыма из трубы станции, которые фиксируются в разных районах города. Активисты связывают проблему с технической изношенностью оборудования.
«Это не внезапная проблема, она накапливалась годами и вылилась в системный кризис», — говорится в обращении.
Экологический протест усугубляется памятью о крупной аварии на этой же ТЭЦ в декабре 2023 года, которая оставила тысячи омичей без отопления. В петицию включены требования о модернизации станции, переводе котлов на газ и даже о передаче «ТГК-11» в госуправление. На утро 5 ноября инициативу поддержали уже 80 человек.
