Омичи требуют чистого воздуха и модернизации ТЭЦ-5

Экологический протест усугубляется памятью о крупной аварии на этой же ТЭЦ в декабре 2023 года, которая оставила тысячи омичей без отопления. В петицию включены требования о модернизации станции, переводе котлов на газ и даже о передаче «ТГК-11» в госуправление. На утро 5 ноября инициативу поддержали уже 80 человек.