Силы ПВО сбили украинские БПЛА в четырёх районах Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны в ночь с 4 на 5 ноября сбили украинские беспилотники в четырёх районах Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силами ПВО уничтожены и перехвачены БПЛА в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал. Слюсарь также отметил, что сведения о последствиях инцидентов уточняются.
Напомним, в ночь с 3 на 4 ноября российские военные обезвредили вражеские дроны в Чертковском и Шолоховском районах Ростовской области. Ранения людей и разрушений удалось не допустить.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше