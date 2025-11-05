Мошенник против работника маркетплейса: в МВД рассказали, в чём отличие

Мошенники в последнее время всё чаще представляются сотрудниками маркетплейсов или служб доставки, чтобы выманить у россиян персональные данные. О том, как отличить афериста от настоящего работника маркетплейса, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.
В ведомстве напомнили, что сотрудники маркетплейсов не требуют от клиентов предоставления данных банковской карты, паспортных данных, ИНН, СНИЛС, одноразовых кодов подтверждения при общении по телефону, в мессенджерах, по смс или электронной почте.
Также в МВД указали, что для оформления заказа, оплаты, доставки и совершения любых других действий нужно самостоятельно заходить в аккаунт на сайте маркетплейса, не пользуясь ссылками из полученных сообщений, так как их могут рассылать аферисты.
