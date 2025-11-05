Как хабаровчанам в «чёрную пятницу» не прогореть на распродажах

Основные правила тут такие. Если человек приобрел качественный товар, но он ему не подходит по цвету, габаритам, по форме или по размеру, он может его поменять на аналогичный в течение 14 дней. А вот если речь идет о сложной бытовой технике, опять же качественной, то, к примеру, холодильник или телевизор обмену и возврату не подлежит. Это норма действует всегда.