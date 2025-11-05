Как хабаровчанам в «чёрную пятницу» не прогореть на распродажах

«Чёрная пятница» традиционно грядет в конце ноября, но хабаровчане воспринимают весь ноябрь как месяц удачных покупок. В основном люди активно ждут распродаж, планируя потратить деньги в первую очередь на одежду, обувь, электронику и гаджеты, бытовую технику. При этом решающим фактором для большинства из них остаются большие скидки.
О том, какие опасности подстерегают покупателей в эти дни и что нужно знать о возможности вернуть или обменять товар, купленный со скидкой, ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывает главный специалист сектора по защите прав потребителей в сфере торговли и бытового обслуживания администрации города Хабаровска Алексей Кондратьев.
Специалисты отмечают, что методы привлечения клиентов становятся все более изощренными, уж слишком велика конкуренция! Если раньше главным инструментом привлечения клиентов были скидки, то сейчас на первый план выходят комплексные предложения.
Так, многие предпринимателей будут предлагать небольшие подарки к покупке, кто-то разработает специальные промокоды и бонусы в рамках программ лояльности, а ещё продавцы сделают ставку на дополнительные услуги, например, бесплатную доставку.
— Людям, как правило, обещают большие скидки, в том числе на бытовую технику, гаджеты, — рассказывает Алексей Кондратьев. — Возможно, под видом скидок вам предложат товар, который был в употреблении. Раньше были магазины бытовой техники «Экономыч», там продавалась техника после ремонта. Сейчас таких магазинов нет, и я не исключаю, что в ажиотажные дни продавцы могут предложить товар б/у.
— Однако, многие продавцы пишут: товар со скидкой обмену и возврату не подлежит, — объясняет мой собеседник. — Но это на самом деле не так! К примеру, сломался холодильник, удачно купленный в «чёрную пятницу». Покупателю говорят, дескать, вы купили товар со скидкой, вот у нас и объявление висит: гарантия на такие товары не распространяется. Повторяю, это незаконно!
Основные правила тут такие. Если человек приобрел качественный товар, но он ему не подходит по цвету, габаритам, по форме или по размеру, он может его поменять на аналогичный в течение 14 дней. А вот если речь идет о сложной бытовой технике, опять же качественной, то, к примеру, холодильник или телевизор обмену и возврату не подлежит. Это норма действует всегда.
К примеру, купил человек на распродажах три телевизора, подумал, решил два вернуть. Увы, сделать он это не сможет.
Другое дело, если покупатель обнаружил у товара дефект, тогда он имеет право выдвинуть одно из четырех требований: возврат денег, замена, ремонт, либо уменьшение цены.
Продавец должен эти требования удовлетворить. Возврат денег осуществляется в течение 10 дней, замена товара в течение 7 дней. Если речь идет о гарантийном ремонте, то покупателю выдают квитанцию, где указан срок ремонта, он не может превышать 45 суток. Опять же, если срок превышен, покупатель имеет право выдвинуть другое требование.
Что делать, если продавец игнорирует ваши требования, настаивая на своем?
Эксперт советует написать заявление в двух экземплярах и оставить один из них в магазине. Вот если владелец торговой точки на вашу просьбу не отреагирует, тогда можно обратиться в отдел по защите прав потребителей, в Роспотребнадзор или сразу в суд.
Конкуренция в торговле теперь настолько велика, что многие владельцы магазинов боятся испортить репутацию и потерять клиентов, а потому идут на уступки. И этим надо пользоваться.