В Иркутске утром 5 ноября в небе заметили ракету

Некоторые назвали объект «космической медузой».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Утром 5 ноября жители Иркутска и прилегающих территорий наблюдали в небе загадочный светящийся объект. Фотографии этого необычного явления быстро разошлись по социальным сетям. Некоторые назвали его «космической медузой». Объект был замечен примерно в 7:25.

— Типичная космическая ракета с работающим двигателем на большой высоте. Что это именно за ракета, сказать пока сложно, — сообщили КП-Иркутск директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Светящийся объект наблюдался также в Ангарске, Черемховском районе, Новой Игирме и в Култуке.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что семиметровый флагшток с триколором установили в детсаду № 176 в столице региона.