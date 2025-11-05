В Иркутске утром 5 ноября в небе заметили ракету

Утром 5 ноября жители Иркутска и прилегающих территорий наблюдали в небе загадочный светящийся объект. Фотографии этого необычного явления быстро разошлись по социальным сетям. Некоторые назвали его «космической медузой». Объект был замечен примерно в 7:25.
— Типичная космическая ракета с работающим двигателем на большой высоте. Что это именно за ракета, сказать пока сложно, — сообщили КП-Иркутск директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.
Светящийся объект наблюдался также в Ангарске, Черемховском районе, Новой Игирме и в Култуке.
