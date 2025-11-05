NYT: США готовят три сценария военной операции против Венесуэлы

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает три варианта военной операции против Венесуэлы с целью свержения действующего лидера Николаса Мадуро. Такие сведения обнародовали журналисты The New York Times.
Согласно данным издания, первый сценарий предусматривает нанесение авиаударов по военным объектам в Венесуэле. Цель этой меры — ослабление поддержки Мадуро со стороны армии и, возможно, вынуждение его к бегству. Однако критики высказывали опасения, что такой шаг может, наоборот, консолидировать венесуэльское общество вокруг лидера.
Вторым вариантом рассматривалась отправка элитного спецподразделения «морских котиков» для захвата или нейтрализации Мадуро. Третий план предполагает ввод американских силовиков, специализирующихся на борьбе с терроризмом, с целью захвата ключевых объектов, таких как аэропорты, нефтяные месторождения и другая важная инфраструктура, говорится в статье.
25 октября Мадуро публично призвал президента США отказаться от военных действий против его страны на фоне сообщений в СМИ о планах Вашингтона нанести удары по территории Венесуэлы.
2 ноября стало известно, что американские военные начали модернизацию военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, которая была закрыта более 20 лет назад. Вероятно, это указывает на подготовку военного плацдарма у берегов Венесуэлы.