Депутат Немкин: авторизация через почту в Telegram является попыткой обойти законы

Решение разработчиков мессенджеров Telegram и WhatsApp* добавить возможность авторизации через электронную почту в России является попыткой обойти российские законы и сохранить аудиторию любой ценой.

Источник: Silas Stein/dpa/picture-alliance/TASS

Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Это не забота о безопасности пользователей, а очередная попытка обойти российские законы и сохранить аудиторию любой ценой», — цитирует парламентария ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Россия требует от цифровых сервисов одного — работать по закону, обеспечивая безопасность граждан и сохранность их персональных данных.

Ранее WhatsApp* предложил россиянам подтверждать аккаунты через электронную почту.

В РБК между тем писали, что в России стали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp*.

* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.

