Депутат Немкин: авторизация через почту в Telegram является попыткой обойти законы

Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Единой России» «Цифровая Россия» Антон Немкин.
«Это не забота о безопасности пользователей, а очередная попытка обойти российские законы и сохранить аудиторию любой ценой», — цитирует парламентария ТАСС.
При этом он подчеркнул, что Россия требует от цифровых сервисов одного — работать по закону, обеспечивая безопасность граждан и сохранность их персональных данных.
Ранее WhatsApp* предложил россиянам подтверждать аккаунты через электронную почту.
В РБК между тем писали, что в России стали ограничивать регистрацию в Telegram и WhatsApp*.
* Продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.