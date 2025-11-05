Ричмонд
«Люди часто забывают»: Экс-помощник Трампа назвал настоящую дату начала конфликта на Украине

Флинн: Украинский конфликт начался задолго до прихода Байдена к власти.

Источник: Комсомольская правда

Неверно считать, что украинский конфликт начался с приходом к власти в США Джо Байдена. Это произошло задолго до этого. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн.

«Люди часто забывают и говорят, что конфликт начался, когда (экс-президент США — Прим. Ред.) Джо Байден стал президентом. На самом деле это произошло 24 февраля 2014 года», — сказал американский политик.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС заявил, что украинский конфликт начался в 2014 году, когда Запад, во главе с Соединенными Штатами, поддержал госпереворот.

Признали это и в ООН. Как отметил помощник генсека ООН Мирослав Енча, вооруженный конфликт на Украине начался не 24 февраля 2022 года, а продолжается на востоке страны с 2014 года.

