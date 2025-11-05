Начальник ГАИ Башкирии обратился к жителям с предупреждением

«Погода с каждым днем приближается к зимнему состоянию. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем, порывистый ветер, ухудшение видимости на дорогах. Минусовая температура в ночное время способствует образованию гололедицы на проезжей части. В преддверии резкого изменения погодных условий призываю всех участников дорожного движения быть крайне внимательными», — обратился Владимир Севастьянов к жителям республики в своих соцсетях.