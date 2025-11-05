Начальник ГАИ Башкирии обратился к жителям с предупреждением

«Погода с каждым днем приближается к зимнему состоянию. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем, порывистый ветер, ухудшение видимости на дорогах. Минусовая температура в ночное время способствует образованию гололедицы на проезжей части. В преддверии резкого изменения погодных условий призываю всех участников дорожного движения быть крайне внимательными», — обратился Владимир Севастьянов к жителям республики в своих соцсетях.
Начальник ГАИ Башкирии также рекомендовал автовладельцам обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.
Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Необходимо сконцентрироваться вблизи пешеходных переходов, заранее снижать скорость.
«Кто еще не успел заменить летнюю резину на зимнюю, советую не затягивать, — указал Владимир Севастьянов. — Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями в первые дни снегопада. Сокращение светового дня, осадки и туман снижают видимость на дорогах. Пешеходам рекомендую использовать световозвращающие элементы на одежде. Передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности».
Ранее сообщалось, что на смену морозам в Башкирию придут дожди и тепло.