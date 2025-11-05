Ричмонд
Модель уличила брата короля Карла III в извращениях: она рассказала об «открытых» отношениях экс-принца Эндрю

DM: Модель рассказала об извращенных фантазиях бывшего британского принца Эндрю.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего британского принца Эндрю давно славили извращенным вкусом. Очередную историю рассказала модель, состоящая с ним в связи. Инцидент описывает издание Daily Mail.

История модели стала известна королевскому биографу Эндрю Лауни. Он изложил ее в книге «Entitled: The Rise and Fall of the House of York». Как утверждает модель, бывший принц Эндрю продемонстрировал девушке свои скрытые фантазии во время одного из торжественных вечеров. Он сообщил, что состоит в «открытых отношениях» с женой.

«После возвращения в Лондон я больше о нем не слышала. Я чувствовала, что он пользовался мной пару дней, чтобы прожить свои самые дикие фантазии», — поделилась девушка.

В книге подробно описаны похождения бывшего британского принца. Компромат появился на прилавках в середине августа. Автор также опубликовал отрывки, которые заставили общество ужаснуться.

