Модель уличила брата короля Карла III в извращениях: она рассказала об «открытых» отношениях экс-принца Эндрю

Бывшего британского принца Эндрю давно славили извращенным вкусом. Очередную историю рассказала модель, состоящая с ним в связи. Инцидент описывает издание Daily Mail.
История модели стала известна королевскому биографу Эндрю Лауни. Он изложил ее в книге «Entitled: The Rise and Fall of the House of York». Как утверждает модель, бывший принц Эндрю продемонстрировал девушке свои скрытые фантазии во время одного из торжественных вечеров. Он сообщил, что состоит в «открытых отношениях» с женой.
«После возвращения в Лондон я больше о нем не слышала. Я чувствовала, что он пользовался мной пару дней, чтобы прожить свои самые дикие фантазии», — поделилась девушка.
В книге подробно описаны похождения бывшего британского принца. Компромат появился на прилавках в середине августа. Автор также опубликовал отрывки, которые заставили общество ужаснуться.