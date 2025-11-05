В Татарстане в 2026 году будет больше длинных выходных, чем в 2025-м

В январе татарстанцы будут отдыхать сразу 11 дней в связи с празднованием Нового года и Рождества. В феврале длинные выходные продлятся с 21 по 23 число, дополнительный выходной связан с празднованием Дня защитника Отечества.
В марте жители РТ будут дважды отдыхать по три дня — с 7 по 9 марта и с 20 по 22 марта. Праздничными в этом месяце будут Международный женский день и Ураза-байрам (окончательная дата празднования будет определена указом Раиса Татарстана, но, согласно календарю ДУМ РТ, Ураза-байрам в республике планируют отмечать 20 марта). Майские праздники продлятся с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.
В июне татарстанцы будут отдыхать с 12 по 14 июня, это связано с празднованием Дня России. В августе у жителей РТ не будет длинных выходных, несмотря на празднование Дня Республики Татарстан. Праздничный нерабочий день в 2026 году выпадет на воскресенье, но в случае с республиканскими праздниками дополнительный выходной не переносится, если он выпадает на субботу или воскресенье.
В ноябре длинные выходные продлятся с 6 по 8 ноября в связи с празднованием Дня Конституции РТ.
Также в течение года у жителей Татарстана будет двое выходных в середине недели — 27 мая (Курбан-байрам, окончательная дата будет определена указом Раиса РТ) и 4 ноября (День народного единства).