В Татарстане в 2026 году будет больше длинных выходных, чем в 2025-м

В июне татарстанцы будут отдыхать с 12 по 14 июня, это связано с празднованием Дня России. В августе у жителей РТ не будет длинных выходных, несмотря на празднование Дня Республики Татарстан. Праздничный нерабочий день в 2026 году выпадет на воскресенье, но в случае с республиканскими праздниками дополнительный выходной не переносится, если он выпадает на субботу или воскресенье.