В Хабаровске дом с 57 жильцами переведут в муниципальную собственность

Хабаровская транспортная прокуратура добилась через суд решения проблемы многоквартирного дома в Краснофлотском районе, который много лет не имел настоящего хозяина. В доме проживают 57 человек, которые годами не могли нормально управлять своим имуществом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
Проблема возникла еще во время реформы железнодорожной отрасли, когда дом, ранее принадлежавший Министерству путей сообщения, ошибочно приватизировали как нежилое помещение в составе имущества РЖД. Ошибку обнаружили и исправили в 2015 году, но администрация Хабаровска все равно не принимала дом в муниципальную собственность.
Из-за этого в доме не могли выбрать управляющую компанию, не проводился капитальный ремонт, а техническое обслуживание практически отсутствовало. Состояние конструкций и инженерных сетей постепенно ухудшалось.
Хабаровский транспортный прокурор подал иск о признании бездействия администрации незаконным. Хотя районный суд отказал в удовлетворении иска, Хабаровский краевой суд поддержал позицию прокуратуры и обязал администрацию принять дом в муниципальную собственность.
Решение суда уже вступило в законную силу. Транспортная прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного акта, чтобы жители дома наконец-то получили полноценного собственника и возможность провести необходимые ремонтные работы.