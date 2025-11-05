Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске дом с 57 жильцами переведут в муниципальную собственность

Проблема возникла еще во время реформы железнодорожной отрасли.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровская транспортная прокуратура добилась через суд решения проблемы многоквартирного дома в Краснофлотском районе, который много лет не имел настоящего хозяина. В доме проживают 57 человек, которые годами не могли нормально управлять своим имуществом. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Проблема возникла еще во время реформы железнодорожной отрасли, когда дом, ранее принадлежавший Министерству путей сообщения, ошибочно приватизировали как нежилое помещение в составе имущества РЖД. Ошибку обнаружили и исправили в 2015 году, но администрация Хабаровска все равно не принимала дом в муниципальную собственность.

Из-за этого в доме не могли выбрать управляющую компанию, не проводился капитальный ремонт, а техническое обслуживание практически отсутствовало. Состояние конструкций и инженерных сетей постепенно ухудшалось.

Хабаровский транспортный прокурор подал иск о признании бездействия администрации незаконным. Хотя районный суд отказал в удовлетворении иска, Хабаровский краевой суд поддержал позицию прокуратуры и обязал администрацию принять дом в муниципальную собственность.

Решение суда уже вступило в законную силу. Транспортная прокуратура продолжает контролировать исполнение судебного акта, чтобы жители дома наконец-то получили полноценного собственника и возможность провести необходимые ремонтные работы.