В Хабаровске дом с 57 жильцами переведут в муниципальную собственность

Проблема возникла еще во время реформы железнодорожной отрасли, когда дом, ранее принадлежавший Министерству путей сообщения, ошибочно приватизировали как нежилое помещение в составе имущества РЖД. Ошибку обнаружили и исправили в 2015 году, но администрация Хабаровска все равно не принимала дом в муниципальную собственность.