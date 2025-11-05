В Уфе начали обрабатывать дороги после снегопада

После ночного снегопада в Уфе начали работать коммунальные службы. Как сообщил глава Ленинского района Олег Котов, специальная техника выехала на улицы города, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.
В ночное время противогололедные материалы рассыпают на спусках, подъемах, мостах и путепроводах. О подобных работах также сообщили руководители Кировского и Калининского районов города.
