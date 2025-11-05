Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе начали обрабатывать дороги после снегопада

Коммунальные службы города вышли на уборку снега.

Источник: Комсомольская правда

После ночного снегопада в Уфе начали работать коммунальные службы. Как сообщил глава Ленинского района Олег Котов, специальная техника выехала на улицы города, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта.

В ночное время противогололедные материалы рассыпают на спусках, подъемах, мостах и путепроводах. О подобных работах также сообщили руководители Кировского и Калининского районов города.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.