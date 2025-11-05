Пропавшие более года назад в Улан-Удэ были убиты экс-сотрудником полиции

Следственные органы Бурятии завершили расследование громкого уголовного дела об убийстве двух человек — Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева, которые более года числились пропавшими без вести. Установлено, что преступление совершил 40-летний житель Улан-Удэ, бывший сотрудник правоохранительных органов, специализировавшийся на цифровых технологиях.
Согласно материалам дела, 11 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в тяжелом финансовом положении и имея многочисленные неоплаченные кредиты, решил совершить разбойное нападение. Увидев в автомобиле незнакомых мужчину и женщину, он проник в салон, угрожая пистолетом, заставил водителя отъехать в безлюдное место, где застрелил обоих. После этого преступник похитил у жертв телефоны, ювелирные изделия, деньги и автомобиль.
С целью сокрытия следов преступления он спрятал тела неподалёку, а затем, воспользовавшись автомобилем знакомого, перевез их в смотровую яму заброшенного гаража на окраине города. Впоследствии обвиняемый предпринял попытку избавиться от свидетеля, застрелив владельца автомобиля и поджег его дом. При этом случайно оказавшиеся на месте происшествия знакомые потерпевшего смогли бежать, подвергшись угрозам убийства.
Завершив эту серию преступлений, мужчина попытался покончить с собой. Его обнаружили возле горящего дома, и впоследствии он скончался в медицинском учреждении.
Установлено, что обвиняемый уволился из правоохранительных органов в 2021 году, некоторое время проживал в США, а после возвращения в Бурятию, исчерпав средства, оказался в затруднительном материальном положении, что, по версии следствия, и послужило мотивом для совершения преступления.
Уголовное дело, включающее обвинения по ряду статей УК РФ, в том числе убийство двух и более лиц, разбой и умышленное уничтожение имущества, направлено в суд для рассмотрения по существу.
