Пропавшие более года назад в Улан-Удэ были убиты экс-сотрудником полиции

Согласно материалам дела, 11 апреля 2024 года обвиняемый, находясь в тяжелом финансовом положении и имея многочисленные неоплаченные кредиты, решил совершить разбойное нападение. Увидев в автомобиле незнакомых мужчину и женщину, он проник в салон, угрожая пистолетом, заставил водителя отъехать в безлюдное место, где застрелил обоих. После этого преступник похитил у жертв телефоны, ювелирные изделия, деньги и автомобиль.