Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцам старше 80 лет назначают две ежемесячные выплаты

Кроме того, всем пенсионерам старше 80 лет назначается специальная надбавка, заменившая прежнюю компенсацию по уходу.

Источник: Freepik

Жители Новосибирской области, достигшие 80 лет, получают две ежемесячные доплаты к пенсии. Об этом пишет МК-Новосибирск.

В региональном отделении Социального фонда России пояснили, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с этого возраста удваивается — с 1 января 2025 года её размер составляет 17 815 рублей вместо 8 907.

Кроме того, всем пенсионерам старше 80 лет назначается специальная надбавка, заменившая прежнюю компенсацию по уходу. Для получателей страховых пенсий она проиндексирована до 1 314 рублей, а для получателей социальных пенсий — до 1 377 рублей.

Обе выплаты назначаются автоматически, без заявления: перерасчет производится с месяца, следующего за месяцем 80-летия, с учетом доплаты за прошедший период.