Новосибирцам старше 80 лет назначают две ежемесячные выплаты

Кроме того, всем пенсионерам старше 80 лет назначается специальная надбавка, заменившая прежнюю компенсацию по уходу. Для получателей страховых пенсий она проиндексирована до 1 314 рублей, а для получателей социальных пенсий — до 1 377 рублей.