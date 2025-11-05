Новосибирцам старше 80 лет назначают две ежемесячные выплаты

Жители Новосибирской области, достигшие 80 лет, получают две ежемесячные доплаты к пенсии. Об этом пишет МК-Новосибирск.
В региональном отделении Социального фонда России пояснили, что фиксированная выплата к страховой пенсии по старости с этого возраста удваивается — с 1 января 2025 года её размер составляет 17 815 рублей вместо 8 907.
Кроме того, всем пенсионерам старше 80 лет назначается специальная надбавка, заменившая прежнюю компенсацию по уходу. Для получателей страховых пенсий она проиндексирована до 1 314 рублей, а для получателей социальных пенсий — до 1 377 рублей.
Обе выплаты назначаются автоматически, без заявления: перерасчет производится с месяца, следующего за месяцем 80-летия, с учетом доплаты за прошедший период.