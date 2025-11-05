В ночь на четверг омичи смогут наблюдать суперлуние

По расчётам специалистов, фаза полнолуния наступит в 16:20 по московскому времени в среду, а в перигее своей орбиты — ближайшей к Земле точке — Луна окажется в 01:30 по московскому времени в четверг. В этот момент расстояние между Землёй и естественным спутником составит 356 832 километра.