В ночь на четверг омичи смогут наблюдать суперлуние

В ночь на четверг жители Омской области смогут наблюдать редкое астрономическое явление — суперлуние. Оно произойдёт в момент, когда Луна окажется максимально близко к Земле, сообщает «Ариг Ус».
По расчётам специалистов, фаза полнолуния наступит в 16:20 по московскому времени в среду, а в перигее своей орбиты — ближайшей к Земле точке — Луна окажется в 01:30 по московскому времени в четверг. В этот момент расстояние между Землёй и естественным спутником составит 356 832 километра.
Именно в такие периоды Луна выглядит заметно крупнее и ярче обычного. Это оптический эффект, возникающий из-за близости спутника к планете. В астрономии такое явление именуется перигейным полнолунием, однако в обиходе его чаще называют суперлунием.