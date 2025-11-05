Ричмонд
В Омской области под снег ушли 169 тысяч га урожая

Минсельхоз не исключает, что часть зерновых удастся спасти.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области на 91% завершена уборочная кампания зерновых и зернобобовых культур. Под снег ушли 169 тысяч га урожая.

О том, что из-за сложных агрометеорологических условий значительная часть полей пока остается неубранной, на странице губернатора Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр продовольствия и сельского хозяйства региона Николай Дрофа. Также он не исключил, что часть урожая все же удастся спасти.

«Специалистами управлений сельских хозяйств ведется мониторинг неубранных площадей с целью определения возможности дальнейшего обмолота, где это будет возможно в зависимости от величины снежного покрова», — сообщил министр.

В целом омские аграрии намолотили более 3,8 млн тонн зерна, площадь обработанных полей составила 1,7 млн гектаров. Уборочные работы полностью завершены в семи районах нашей области. Средняя урожайность — 22,4 центнера с гектара.