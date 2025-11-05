В Омской области под снег ушли 169 тысяч га урожая

О том, что из-за сложных агрометеорологических условий значительная часть полей пока остается неубранной, на странице губернатора Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте» сообщил министр продовольствия и сельского хозяйства региона Николай Дрофа. Также он не исключил, что часть урожая все же удастся спасти.