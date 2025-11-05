Количество погибших при крушении самолета в Кентукки выросло до семи

Количество погибших при крушении грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS в Кентукки увеличилось до семи. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X.
— Число погибших достигло как минимум семи, — уточнил он.
По его словам, число погибших может увеличиться.
До этого губернатор штата утверждал, что в результате крушения грузового самолета MD-11 авиакомпании UPS погибли минимум три человека. Имеется как минимум 11 раненых, некоторые из них находятся в критическом состоянии.
Самолет авиакомпании UPS потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Луисвилла. Инцидент произошел около 17:20 по местному времени, когда лайнер, выполнявший рейс 2976 из Луисвилла в Гонолулу, загорелся и рухнул неподалеку от взлетно-посадочной полосы.
