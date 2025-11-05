Убийца своей бывшей беременной жены предстанет перед судом в Приморье

По версии следствия, инцидент произошел в августе 2025 года в одной из квартир жилого дома на проспекте Красного Знамени. Во время конфликта с бывшей женой, которая была на пятом месяце беременности, 41-летний житель Владивостока нанес ей не менее двух ударов руками по голове.