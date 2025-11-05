Убийца своей бывшей беременной жены предстанет перед судом в Приморье

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве беременной женщины во Владивостоке. В августе этого года в ходе ссоры обвиняемый нанес своей бывшей супруге смертельные удары, зная о ее беременности, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«Он обвиняется по п. “г” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности)», — говорится в сообщении ведомства.
По версии следствия, инцидент произошел в августе 2025 года в одной из квартир жилого дома на проспекте Красного Знамени. Во время конфликта с бывшей женой, которая была на пятом месяце беременности, 41-летний житель Владивостока нанес ей не менее двух ударов руками по голове.
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи.
После того как обвиняемому была вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направят в Приморский краевой суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит длительное тюремное заключение.
Ранее суд, учитывая доводы представителя прокуратуры, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток.
Напомним, что недавно в Арсеньеве муж зарезал бывшую жену. Тело 34-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 27 октября в подъезде жилого дома по улице Горького. По предварительным данным, причиной гибели стали множественные ножевые ранения.