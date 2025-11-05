Самый Невский мост

На Генеральном плане Ленинграда будущий мост под рабочим названием «Старо-Невский» появился еще в 1939 году. Место для моста было обозначено между Невским и Заневским проспектами. Если точнее — от Красной площади (ныне площадь Александра Невского) на левом берегу реки и площадью Челюскинцев и 1-й Охтинской прорезкой (ныне Заневский проспект) — на правом. Однако война отложила все планы на несколько десятилетий. Только в конце 1950-х годов группа архитекторов и инженеров во главе с Александром Евдониным вернула к жизни идею строительства моста Александра Невского в Санкт-Петербурге. Проект с рабочим названием «Старо-Невский мост» команда Евдонина получила после окончания Великой Отечественной войны. Будущий мост между правым и левым берегом был признан «градостроительной задачей особой важности». Район Малой Охты в те годы активно застраивался. В стремительно растущем Ленинграде новый мост был необходим для связи правобережных районов с центром города. В 1960-е годы, когда строительство этого грандиозного сооружения только начиналось, быстро доехать до Невского из окраинного района было лишь мечтой, что отражено в строках репортажа А. Володина «Над невской волной» («Вечерний Ленинград», 2 декабря 1961 г.): «Как много времени нужно сейчас, чтобы добраться с Малой Охты до Невского проспекта! А года через два автобус с Невского повернет налево, к Неве, промчится над ней по новому мосту — и вот он, Заневский проспект, Малая Охта!».