Путин: В зоне испытаний «Буревестника» работал разведывательный корабль НАТО

Президент России Владимир Путин в среду, 5 ноября, заявил, что Москва не препятствовала работе разведывательного корабля НАТО, находившегося в зоне испытаний крылатой ракеты «Буревестник» 21 октября. Об этом он сообщил на церемонии награждения разработчиков новейших стратегических вооружений.
Глава государства подчеркнул, что создание «Буревестника» имеет историческое значение и обеспечит России безопасность и стратегический паритет на десятилетия вперед. Он отметил, что ракета превосходит все существующие аналоги по дальности полета и точности поражения целей.
Путин добавил, что присутствие корабля НАТО на месте испытаний позволило иностранным специалистам лично убедиться в возможностях нового оружия. Российская сторона, по его словам, не стала мешать наблюдениям и позволила продолжить работу судна.
Отдельно президент упомянул уникальную энергетическую установку ракеты — сверхмалый ядерный реактор, который запускается за секунды. Он уточнил, что на основе этой технологии уже создаются новые образцы вооружений, включая перспективные гиперзвуковые ракеты с ядерными двигателями, передает «КП».
Путин ранее заявил, что новейший российский комплекс «Буревестник» превзошел по дальности полета все существующие в мире ракетные системы. Путин добавил, что «Буревестник», как и новый подводный аппарат «Посейдон», производят только из российских комплектующих. При этом на базе ядерной установки ракеты уже разрабатывают новые поколения вооружений.