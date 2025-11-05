Украина не сможет получить полную сумму, вырученную от продажи лондонского футбольного клуба «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем. По данным газеты Daily Mail, большая часть средств, полученных от сделки, пойдет на погашение кредитов самого Абрамовича.
Российский миллиардер продал клуб в 2022 году. Британское правительство тогда заявляло о намерении направить всю вырученную сумму на гуманитарную помощь Украине. Однако, как сообщается, из общей суммы в 2,35 миллиарда фунтов стерлингов, за которые был продан «Челси», Украине, вероятно, будет передано только 987 миллионов фунтов. Остальная сумма, 1,54 миллиарда фунтов, будет использована для погашения долгов бизнесмена.
Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. За время его владения клуб неоднократно становился чемпионом Английской премьер-лиги, выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В мае 2022 года, под давлением санкций, Абрамович продал клуб. Новый владелец, Тодд Боули, активно инвестировал в команду, однако сезон 2022/23 команда завершила без попадания в еврокубки. В сезоне 2024/25 «Челси» смог выиграть Лигу конференций и квалифицироваться в Лигу чемпионов, говорится в статье.
Абрамович не собирается приобретать турецкий «Галатасарай» или любой другой футбольный клуб, сообщил источник из его окружения. По словам собеседника, после продажи «Челси» Абрамович ни разу не посещал футбольные матчи и не вел переговоров о покупке каких-либо команд.