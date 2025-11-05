Украина получит лишь часть денег от продажи «Челси» из-за долгов Абрамовича

Российский миллиардер продал клуб в 2022 году. Британское правительство тогда заявляло о намерении направить всю вырученную сумму на гуманитарную помощь Украине. Однако, как сообщается, из общей суммы в 2,35 миллиарда фунтов стерлингов, за которые был продан «Челси», Украине, вероятно, будет передано только 987 миллионов фунтов. Остальная сумма, 1,54 миллиарда фунтов, будет использована для погашения долгов бизнесмена.