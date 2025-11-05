Средний чек в новосибирских ресторанах вырос на 13%

Галина Ильина, совладелец гастрономической школы и член комитета по гостеприимству «Опоры России», предупреждает о рисках снижения прибыли из-за роста себестоимости и снижения платежеспособности населения. Она также отметила, что налоговые льготы помогли сохранить часть предприятий на плаву, но с увеличением порога выручки для налоговых льгот с 2 до 3 млрд рублей, риски остаются высокими.