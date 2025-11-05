Средний чек в новосибирских ресторанах вырос на 13%

Этот рост немного превышает среднероссийский уровень (12%), однако количество покупок в регионе увеличилось лишь на 3%, что ниже общероссийского показателя в 4%, пишет РБК Новосибирск.
Эксперты отмечают, что основной причиной роста является ценовой фактор, в то время как себестоимость услуг в общепите продолжает расти. Цены на продовольственные товары увеличились на 12,1%, а среднемесячная зарплата в отрасли — на 29,2%.
Галина Ильина, совладелец гастрономической школы и член комитета по гостеприимству «Опоры России», предупреждает о рисках снижения прибыли из-за роста себестоимости и снижения платежеспособности населения. Она также отметила, что налоговые льготы помогли сохранить часть предприятий на плаву, но с увеличением порога выручки для налоговых льгот с 2 до 3 млрд рублей, риски остаются высокими.
