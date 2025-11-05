Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туапсе очистили около 300 метров побережья после атаки БПЛА

На побережье в Туапсе собрали 2,5 кубометра гальки, загрязненной мазутом, после атаки БПЛА.

Источник: t.me/glavatuapseregion

В Туапсе очистили около 300 метров побережья после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава Туапсинского округа Сергей Бойко в своем telegram-канале.

Напомним, Туапсе атаковали беспилотниками в ночь на 2 ноября. Во время удара по территории порта повреждены два иностранных гражданских судна. При атаке БПЛА никто не пострадал. Экстренные службы оперативно потушили очаги возгорания.

Специалисты очищают береговую линию между Гизель-Дере и Южным. В настоящее время собрано 2,5 кубометра гальки, загрязненной мазутом. На этом участке использовано 60 килограммов сорбента.

Сотрудники Туапсинского морского порта обследовали акваторию. Пятен нефтепродуктов не обнаружено, информация с космоснимков не подтвердилась.

сообщил Сергей Бойко

Глава муниципалитета поблагодарил участников ликвидации последствий атаки БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше