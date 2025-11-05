Вторая за сутки мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Вторая за сутки вспышка высшего балла Х случилась на Солнце. Об этом в среду, 5 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
— Еще одна вспышка мощностью Х1.2 произошла на самом краю солнечного диска, — уточнили ученые.
По их словам, вспышка произошла в отдаленной области звезды. Из-за этого возможный выброс корональной массы не затронет Землю.
— Источником данной вспышки является не группа № 4274, так что это еще один активный регион на Солнце, который через неделю будет в центре диска Солнца, — добавили в Telegram-канале.
До этого на Солнце в рентгеновском диапазоне также зарегистрировали две мощные вспышки класса М — они длились 1 час и 61 минуту соответственно. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури.
Кроме того, в ночь на 22 октября на обратной стороне звезды произошел очень крупный взрыв. До этого было еще два средних выброса плазмы в северном направлении. Ни одного космического аппарата с той стороны Солнца на тот момент не было.