За ночь над регионами России сбито 40 украинских беспилотников

Минувшей ночью силами ПВО было перехвачено и ликвидировано 40 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над территорией российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.

