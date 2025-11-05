За ночь над регионами России сбито 40 украинских беспилотников

Срочная новость.
Минувшей ночью силами ПВО было перехвачено и ликвидировано 40 беспилотных летательных аппаратов украинского производства над территорией российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.
