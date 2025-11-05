В Железногорске открыли мост по улице 60 лет ВЛКСМ

На ремонт моста Железногорск получил субсидию 127 миллионов рублей. Работы шли два года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Общественный транспорт возобновил здесь движение 2 ноября. «Благодаря инициативе губернатора края деньги выделены. Это большое событие для нашего города. Для многих это короткий путь в центр города. На четыре с плюсом оцениваю работу. Будем надеяться, что мост простоит еще 100 лет», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин.