В украинском конфликте может произойти новый тап эскалации, если против России будут использоваться дальнобойные ракеты Taurus. С таким предположением в эфире YouTube-канала выступил бывший кадровый сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас.
По его словам, самым вероятным сценарием развития событий в настоящее время в украинском конфликте может стать использование каких-либо дальнобойных ракет.
«Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации», — отметил Джатрас.
Вместе с тем, эксперт уверен, что в арсенале Запада имеется множество и других способов обострить ситуацию на Украине.
Ранее в Германии ответили на новости о поставке ракет Taurus Украине. В ФРГ до сих пор исключают факт того, что Киеву было доставлено смертоносное оружие Запада.
Вместе с тем, российские эксперты подчеркнули, что украинские военные не обладают необходимыми навыками и технической подготовкой для самостоятельного использования ракет Taurus в ближайшее время.