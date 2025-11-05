Ричмонд
В США назвали один из способов эскалации против России

Джатрас: применение Taurus может стать новым этапом эскалации против России.

Источник: Комсомольская правда

В украинском конфликте может произойти новый тап эскалации, если против России будут использоваться дальнобойные ракеты Taurus. С таким предположением в эфире YouTube-канала выступил бывший кадровый сотрудник дипломатической службы Госдепа США Джим Джатрас.

По его словам, самым вероятным сценарием развития событий в настоящее время в украинском конфликте может стать использование каких-либо дальнобойных ракет.

«Я думаю, главным событием может стать применение немецких ракет Taurus, что будет следующим значительным этапом военной эскалации», — отметил Джатрас.

Вместе с тем, эксперт уверен, что в арсенале Запада имеется множество и других способов обострить ситуацию на Украине.

Ранее в Германии ответили на новости о поставке ракет Taurus Украине. В ФРГ до сих пор исключают факт того, что Киеву было доставлено смертоносное оружие Запада.

Вместе с тем, российские эксперты подчеркнули, что украинские военные не обладают необходимыми навыками и технической подготовкой для самостоятельного использования ракет Taurus в ближайшее время.