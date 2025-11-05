Ричмонд
В Иркутске не стало бывшего диктора местного телевидения Нины Александровой

Эфиры Нины Орестовны отличались искренностью, профессионализмом и теплом.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске не стало бывшего диктора местного телевидения Нины Александровой. Она умерла в возрасте 74 лет. Как сообщает Байкал24, в 1977 году Нина Александрова начала свою карьеру, устроившись диктором в Иркутскую областную студию телевидения.

— Ещё в студенческие годы, она проявляла страсть к литературе и актёрскому искусству. Её способность работать с текстом стала ключом к победе в конкурсе, куда стремились попасть многие, — уточняется в сообщении.

Знакомые рассказывают, что эфиры Нины Орестовны отличались искренностью, профессионализмом и теплом. За долгие годы своей карьеры Нина Александрова реализовала множество проектов, провела интервью с выдающимися личностями, внесла вклад в разработку телепрограмм для Центрального телевидения.

Прощание с директором Иркутского телевидения состоится 6 ноября в Харлампиевском храме областного центра.