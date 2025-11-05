В Иркутске не стало бывшего диктора местного телевидения Нины Александровой. Она умерла в возрасте 74 лет. Как сообщает Байкал24, в 1977 году Нина Александрова начала свою карьеру, устроившись диктором в Иркутскую областную студию телевидения.