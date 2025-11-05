Депутаты планируют вернуть получение еды по талонам в Подмосковье

Депутаты Московской областной Думы активно обсуждают инициативу о введении продовольственных сертификатов для жителей региона, которые находятся в трудном материальном положении.
Так, со следующего года малообеспеченные граждане смогут получить необходимую помощь в форме специальных «талонов». Их можно будет использовать для покупки продуктов питания.
— Получателями сертификатов станут семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленный в Московской области прожиточный минимум. А сумма сертификата будет рассчитываться как минимум 30 процентов от общего прожиточного минимума на члена семьи, — добавили парламентарии.
Соответственно, на размер поддержки будет влиять количество членов в семье, а также актуальный уровень прожиточного минимума, передает MK.ru.
До этого депутат Государственной думы Татьяна Буцкая утверждала, что организмы российских граждан генетически «настроены» на картофель, морковь, землянику и огурцы, а не на бананы или манго.
Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, в свою очередь, указал на необходимость проработки вопроса питания школьников. Он назвал эту проблему приоритетной.