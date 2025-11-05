Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичам рассказали, кому положен больничный в 100% от зарплаты

В Отделении СФР по Омской области рассказали в среду, 5 ноября 2025 года, что с начала года больничные были оплачены 162 тысячам жителей региона. Общая сумма превысила 4,9 миллиарда рублей.

Источник: Freepik

В ведомстве напомнили: пособие по временной нетрудоспособности выплачивается официально трудоустроенным гражданам в следующих случаях: болезнь или травма самого работника; необходимость ухода за больным членом семьи; карантин; стационарное протезирование; лечение в санатории после стационарного лечения.

Размер пособия зависит от страхового стажа и среднего заработка за два предыдущих года. При стаже до 5 лет пособие составит 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — 100%. При назначении пособия в 2025 году заработок будет учитываться за 2023 и 2024 годы.

Отмечается, что индивидуальные предприниматели тоже могут получать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, если заключили договор по обязательному социальному страхованию и самостоятельно уплатили за себя страховые взносы.