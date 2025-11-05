Омичам рассказали, кому положен больничный в 100% от зарплаты

В ведомстве напомнили: пособие по временной нетрудоспособности выплачивается официально трудоустроенным гражданам в следующих случаях: болезнь или травма самого работника; необходимость ухода за больным членом семьи; карантин; стационарное протезирование; лечение в санатории после стационарного лечения.
Размер пособия зависит от страхового стажа и среднего заработка за два предыдущих года. При стаже до 5 лет пособие составит 60% среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, более 8 лет — 100%. При назначении пособия в 2025 году заработок будет учитываться за 2023 и 2024 годы.
Отмечается, что индивидуальные предприниматели тоже могут получать пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, если заключили договор по обязательному социальному страхованию и самостоятельно уплатили за себя страховые взносы.