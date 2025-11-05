Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Совершенно права»: итальянский политик призвал прислушаться к словам Захаровой

Итальянский политик Микеле Джерачи прокомментировал обрушение части башни Конти в Риме, заявив, что власти страны зря направляют средства на поддержку Украины вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами.

Итальянский политик Микеле Джерачи прокомментировал обрушение части башни Конти в Риме, заявив, что власти страны зря направляют средства на поддержку Украины вместо того, чтобы заниматься внутренними проблемами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова после инцидента напомнила итальянскому правительству о необходимости направлять ресурсы на восстановление и сохранение национального наследия, а не на финансирование Украины.

Джерачи подчеркнул, что Рим «бессмысленно тратит деньги» на конфликт, в то время как собственные исторические объекты разрушаются без должного внимания. Он также призвал итальянское руководство не создавать себе врагов в лице Москвы.

— Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке «перезагрузить мозги» итальянцев, которая грозит привести Италию к крах, — написал в своем блоге политик.

До этого МИД Италии вызвало посла России в Риме Алексея Парамонова. Захарова, комментируя вызов посла, подчеркнула, что у Москвы будет повод напомнить Италии, что спонсирование киевского режима является «преступлением и грехом».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше