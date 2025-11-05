— Захарова совершенно права, на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах в Киеве, но и в продолжающейся уже три года попытке «перезагрузить мозги» итальянцев, которая грозит привести Италию к крах, — написал в своем блоге политик.