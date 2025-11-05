Ночью 5 ноября силы ПВО сбили восемь беспилотников над Ростовской областью

Системы противовоздушной обороны в ночь на 5 ноября уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа в небе над Ростовской областью. Соответствующая информация была распространена Министерством обороны Российской Федерации.
Согласно сводке военного ведомства, всего за прошедшие сутки на разных направлениях над территорией России было перехвачено и нейтрализовано четыре десятка вражеских дронов. Помимо Ростовской области, воздушные цели ликвидировались в воздушном пространстве Воронежской, Курской, Брянской, Белгородской и Орловской областей, а также над Республикой Крым.
Ранее о работе средств ПВО на территории региона сообщал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотные летательные аппараты были уничтожены в Каменском, Верхнедонском, Чертковском и Константиновском районах. Глава региона отметил, что, к счастью, в результате инцидента никто из местных жителей не пострадал. На данный момент проводится уточнение информации о возможных последствиях.
