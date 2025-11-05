Военный суд 5 ноября рассмотрит дело о теракте в отношении генерала Кириллова

Ранее в Домодедовском суде Московской области началось рассмотрение по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде вейпа с маслом каннабиса. На первом заседании прокурор представит основные обвинения. Затем актриса должна будет признать или опровергнуть свою вину. После этого суд рассмотрит представленные доказательства и допросит свидетелей.