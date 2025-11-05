Военный суд 5 ноября рассмотрит дело о теракте в отношении генерала Кириллова

Отмечается, что заседание начнётся в 14:00 по московскому времени.
Напомним, 16 октября в военный суд поступило уголовное дело о теракте, приведшем к гибели Игоря Кириллова. На скамье подсудимых четверо: Ахмаджон Курбонов*, Роберт Сафарян*, Батухан Точиев* и Рамазан Падиев*. В зависимости от степени участия в преступлении им предъявлены обвинения, связанные с террористической деятельностью и оборотом взрывчатых веществ.
Ранее в Домодедовском суде Московской области началось рассмотрение по существу дела актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде вейпа с маслом каннабиса. На первом заседании прокурор представит основные обвинения. Затем актриса должна будет признать или опровергнуть свою вину. После этого суд рассмотрит представленные доказательства и допросит свидетелей.
* Включены Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.